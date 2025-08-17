「亡国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 2位「山田涼介」を6票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「亡国顔」をテーマとしています。
亡国顔は、切なさや儚さを感じさせる中性的な印象の顔。守りたくなるような雰囲気を持ち、アンニュイで独特なオーラを持つイケメンを指します。今回は「亡国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを紹介。果たして、どのタレントが選ばれたのでしょうか？
2位は山田涼介さんです。山田さんはHey! Say! JUMPのメンバーで、ソロアーティストとしてもオリジナルアルバムのリリースなどを行っています。個人では主に俳優業で活躍し、数多くの映画やドラマで主演を担当。自身でYouTubeチャンネル『LEOの遊び場』を開設するなど、ゲーム実況でも人気を得ています。
多方面で活躍する山田さんは、デビュー当初から整った顔立ちのイケメンとして有名です。ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の企画「ViVi国宝級イケメンランキング」の「ADULT部門」（30歳以上が対象）で1位を獲得するなど、中性的な色気のあるイケメンとして愛されています。
回答者からは、「美しさの中に儚さもあり、いつか消えてしまいそうな美貌だから」（30代女性／東京都）、「中性的で目がクリクリで可愛らしい顔をしているから」（20代女性／大阪府）、「美形でかわいらしい面もあり、守りたくなる男性です」（50代女性／新潟県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは道枝駿佑さんでした。道枝さんはなにわ男子のメンバーで、早くから個人では俳優として作品に出演。『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）や『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日系）、映画『今夜、世界からこの恋が消えても』などで主演を務めています。また、話題を集めた日曜劇場『キャスター』（TBS系）でも主要キャストを務め、高い人気を集めました。
そんな道枝さんは、中性的で守ってあげたくなるようなビジュアルの持ち主。「ViVi国宝級イケメンランキング」のNOW部門では1位となり、殿堂入りを果たすほどのイケメンとして有名です。
回答者からは、「中性的な顔立ちに加え、どこか儚げな雰囲気があり、守ってあげたくなるような存在感がある」（30代男性／富山県）、「女の子みたいな顔立ちでかわいいさと儚さがある」（30代女性／茨城県）、「子犬のようなキラキラした目が母性本能をくすぐる」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
