韓国ドラマ「トンイ」第11話〜第15話【あらすじ】
「テレ東プラス」では、8月18日（月）〜8月22日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。
【8月18日（月）放送 第11話】
"トンイを救った粛宗(スクチョン)は、チャン尚宮(サングン)が無実である証拠が見つかったことを知らされる。
翌日、粛宗(スクチョン)は重臣たちに事件の真相究明を宣言し、ソ・ヨンギに黒幕を暴くことを命じる。
チャン尚宮(サングン)のもとに兄のチャン・ヒジェが清国から帰ってくる。トンイを重用しようとしていたチャン尚宮(サングン)に対し、彼はトンイが彼女と似ていることを指摘し、警戒する。
ファン･ジュシクとヨンダルと町に出かけたトンイは偶然粛宗(スクチョン)に会い、4人で楽しく過ごす。
【8月19日（火）放送 第12話】
"トンイが監察府(カムチャルブ)の女官に任じられ、宮廷に波紋が広がる。監察府(カムチャルブ)は抗議するが仁顯(イニョン)王妃が許可したことを知らされ、抵抗できなくなる。チャン尚宮(サングン)は事態の収拾を申し出るが、仁顯(イニョン)王妃は許可できるのは自分であるから責任は自分にあると対抗する。
監察府(カムチャルブ)に行ったトンイは周りから受け入れてもらえず、皆に追いつくよう一人、努力する。ユ尚宮(サングン)はトンイを追い出すために、入ったばかりのトンイに皆と同じように試験を受けさせることにする。"
【8月20日（水）放送 第13話】
監察府(カムチャルブ)の試験で不合格になったのを口実に追い出されそうになるトンイ。しかし、チョン尚宮(サングン)や仁顯(イニョン)王妃の助けもあって再試験は実現し、粛宗(スクチョン)に勉強を手伝ってもらったトンイは、見事試験に合格する。
チャ・チョンスがただ者ではないと怯えるヨンダルは、彼の荷物を調べ、剣契(コムゲ)の鉢巻きを見つける。それをヨンダルから見せられたトンイは持っていたのが捕盗庁(ポドチョン)の仵作人(オジャギン)だと聞いて捜しに行き、仵作人(オジャギン)の名がチャ・チョンスであることを知る。
【8月21日（木）放送 第14話】
チャ・チョンスを捜すトンイは、チャン・ヒジェの手下に襲われるが、チャ・チョンスに助けられ6年ぶりの再会を果たす。
清国の使節団がやってくるが、その中の朝鮮人キム・ユンダルが密輸をしている疑いがあり、女官の関与の可能性もあったため監察府(カムチャルブ)の女官は使節団が滞在する慕華(モファ)館で潜入捜査を行うことになる。
トンイは潜入先で謎の暗号を見つけるが、使節団に気づかれて逃げる。そのとき粛宗(スクチョン)に出くわしたトンイはついに彼が「王様」だと知る。
【8月22日（金）放送 第15話】
"トンイは粛宗(スクチョン)からこれまでと同じように接してくれと言われ戸惑う。トンイが解いた暗号から隠された大量の銃が見つかり、密輸の証拠をつかんだソ・ヨンギはキム・ユンダルを捕らえに行くが、彼は自害したと聞かされる。
清国大使は粛宗(スクチョン)にキム・ユンダルが濡れ衣を着せられた悔しさから自害したと伝え、真相究明のためにトンイの引き渡しを求める。
事態を知ったチャ・チョンスはトンイを連れて都から逃げようとするが、トンイは自ら清国大使のもとへ出向く。"
出演者
トンイ：ハン・ヒョジュ
粛宗(スクチョン)：チ・ジニ
チャン尚宮(サングン)：イ・ソヨン
チャ・チョンス：ぺ・スビン
演出・脚本
【演出】
キム・イヨン「馬医」「イ・サン」
【脚本】
イ・ビョンフン「馬医」「薯童謡」
キム・サンヒョプ「7級公務員」「アイルランド」
