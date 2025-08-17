辻ちゃん長女・希空（のあ）、ギャル風ヒョウ柄キャミ姿の肌見せコーデ公開「大人っぽい」「セクシーで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】タレント・辻希美の長女である希空（のあ）が17日、自身のInstagramを更新。ギャル風のコーディネートに身を包んだオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、ギャル風キャミで肌見せ
「 可愛い喫茶店」とつづり、ハローキティのアイテムなどが飾られたオシャレな喫茶店に訪れたことを報告した希空。ギャル風なヒョウ柄のキャミソールを着用し、美しい肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「ギャルコーデ似合う」「大人っぽい」「セクシーで可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
