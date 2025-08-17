■MLB ドジャース−パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、4回の第3打席でセンター前へヒットを放ち、3打席連続出塁。前日は3打数ノーヒットだったが、2試合ぶりの安打をマークした。

パドレスのエース右腕D.シースを相手に、第1打席はカウント3-1から四球。3者連続四球のあと、5番T.ヘルナンデス（32）の犠牲フライで先制のホームを踏んだ。

3点リードの2回（第2打席）も1死無走者から四球で出塁すると、M.ベッツは左飛もW.スミスが四球で2死一・二塁に。ここでF.フリーマンがセンターフライも、センターのメリルがエラーで大谷が生還。この日2得点目でMLBトップ独走の今季117得点。3桁得点は両リーグで大谷のみで、昨年も134得点で両リーグ最多だった大谷は、今季はこの時点で驚異のシーズン154得点ペースに。

5-0で迎えた4回は1死無走者の場面で、カウント2-2から5球目の外角低めのカーブをバットの先で上手く弾き返し、センターへ運んだ。3打席連続出塁もベッツがショート併殺打で3アウトとなった。