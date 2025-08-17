タレントの北斗晶が16日、自身のアメブロを更新。15日に東京・後楽園ホールにて行われた『堀田祐美子デビュー40周年記念大会〜Legendary Evidence〜』に駆けつけ、“昭和60年組”同期たちとの再会や、思い出深いエピソードの数々を写真とともに報告した。

北斗は「堀田祐美子デビュー40周年記念大会に行きました!!!!!!」とつづり、女子プロレスラー・堀田祐美子のデビュー40周年記念大会を訪れたことを報告。「応援は応援でも、私の同期 昭和60年組が大集結。私とペアを組んでいたみなみ鈴香とリング上で2人が並ぶのは、実に30年ぶりです」「私が駆けつけて会場入りしたので本当にこれが久々の再会で。涙が出そうになりました」と、再会の感動を明かした。

続けて、「私の同期は全員で16人居ました!!第一次で合格した10人と二次や個別で合格した6人ですが…2人はプロテストに合格出来ず寮を出ることになり、もう1人は、練習中に15歳の若さで亡くなってしまいました」と当時の仲間への想いも語り、“新人オーディション”時の集合ショットを公開した。

“新人オーディション”時の集合ショットを公開

この日はプロになれなかった同期や、亡くなった同期のご家族も会場に集ったと言い、「こうやって、最後まで頑張ってリングに上がって切磋琢磨した同期が集まることが出来て、本当に嬉しかった」と感無量の心境も吐露。「往年のファンの方々には、現在の姿が見れて嬉しいメンバーだったのではないかと思います!!」とイベントを振り返った。

また大会に現れた“偽・北斗晶”こと、女子プロレスラーの広田さくらについて、「天才的にそっくり」「会場のお客様は、本当に私が出てきたのかと思った人もいたとか…」とつづり、2ショットを公開。また女子プロレスラー・ダンプ松本、プロレスラーでタレント・ジャガー横田らの集合ショットも披露した。

さらに堀田について「良く、本当に良く頑張ったね〜!!これからも身体が動く限り、ここらが付いていける限りリングに上がり続けるつもりだそうです。ゆみちゃん、頑張ってね。そして何よりも体に気をつけて!!」と、2ショットを添えて激励の言葉をつづった。