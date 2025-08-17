お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓さんが自身のＸを更新。

クーラーの室外機を盗まれそうになり、警察に被害届を出したことを明かしました。



【写真を見る】【 鈴木拓 】 「クーラーの室外機を盗まれそうになった」「警察に被害届は出した」 ＳＮＳで明かす 「室外機の銅線がズタズタにされていた」





鈴木拓さんは「本当についてない。」「今日クーラーの室外機を盗まれそうになった」と、投稿。



続けて「未遂で終わった」「近所の人が犯人に声かけ犯人が猛ダッシュで逃げて行った」「室外機の銅線がズタズタにされていた。」と、綴りました。

そして「警察に被害届は出した。」「昨日置き引きで二日連続でこんなことある？」と、記しました。







この前日、鈴木拓さんは「棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした。」と、危うく荷物を取られそうになったことをＳＮＳで明かしていました。



この投稿にファンからは「物騒ですし近所の方本当にお手柄でしたね」・「室外機の防御は難しいですねぇ 物騒な世の中だ 修理は大変だけど、ご近所さんが良い方で助かりましたね」などの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】