虫界隈で“星4.5”？うれしくない評価に1.7万いいね「こういう感性好き」「いい宿だって聞いたよ？」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、友達の友達(@29327703M)さんのユーモアあふれる投稿です。暖かくなると困るのは虫の発生。いくら室内に侵入されないよう気をつけていても、どこからか入ってきてしまいますね。投稿者の「虫界隈でじゃらん星4.5とか付いている」とユーモアあふれる表現に「うちも」といった共感の声が寄せられました。
虫界隈でじゃらん星4.5、いろんな虫が宿泊、といった人間世界に例えてのユーモアあふれる表現に思わず笑ってしまいました。本当なら5つ星評価はうれしいですが、虫界隈からの評価であれば低評価をいただきたいものです。
こればかりは低評価がうれしい「虫界隈での自宅の評価」
うちの家ぜったい虫界隈でじゃらん星4.5とか付いてんだろうな。あの手この手でいろんな虫が宿泊してこようとするわ。
この投稿には「ぜひレビューのひと言欄を覗きたい」「うちはムカデのオーバーツーリズム問題を抱えておりまして」と、コメント欄では大喜利で盛り上がっていました。室内に現れる虫に困っている方は、虫目線から「どこが高評価なのか」を考えるといいかもしれませんね。クスッと楽しい投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）