俳優の岡田将生（36）が、「いぇーーい」とご機嫌な様子で喜びの報告をつづり、多くの反響が寄せられている。

【映像】岡田将生＆高畑充希 夫婦の密着ショット

2024年11月、俳優の高畑充希（33）との結婚を発表した岡田。高畑は第1子を妊娠中で、冬ごろの出産を予定している。

岡田はInstagramに、パリを訪れた際の高畑との“密着ショット”を投稿しており、「ドラマのよう!!すてきだなぁ」「世界一幸せそうで私もうれしいです」と、多くの反響が寄せられ話題になった。

満面の笑みでポーズを決める岡田将生（36）

2025年8月15日の投稿では、「わたくし、36歳になりました いぇーーい。 良い作品を届けられるよう頑張りたいと思ってます」と、この日に誕生日を迎えたことや、年齢を重ねた抱負をつづり満面の笑みでポーズを決める写真を披露した。

岡田の投稿にモデルの藤田ニコル（27）や、三吉彩花（29）らが「いいね!」をつけて祝福しており、ファンからは「こんなかわいい36歳いない!!」「これからもすてきな作品楽しみにしてます」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）