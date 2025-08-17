イタリアの病院で、生後間もない早産児２人が相次いで死亡し、警察が刑事事件として捜査を開始した/South Tyrolean Health Authority

（ＣＮＮ）イタリア北部ボルツァーノ市のサン・マウリツィオ病院で、生後間もない早産児２人が相次いで死亡した。食器用洗剤が原因とみられる汚染の可能性があるとして、当局は刑事事件として捜査を開始した。

新生児が死亡したのは今月１２日と１３日。生後３週間の新生児２人で、妊娠２３週と２７週で誕生し、体重はいずれも約７００グラムだった。「セラチア・マルセッセンス菌」による感染と診断された。この菌は水や土壌、植物、動物にも存在する一般的な微生物で、健康な人には害は少ないが、早産児にとっては致命的となる恐れがある。

南チロル保健局によれば、病院で使用されていた業務用の食器用洗剤に関連していた。病院で使われていた洗剤は回収されたという。

病院によれば、調査が終わるまでハイリスクの早産児の受け入れを停止した。死亡した新生児と同じ病棟にいた１０人の乳児は別の病棟に移された。

ピエルパオロ・ベルトリ病院長は、２人の新生児はいずれも症状を示し始めた時点で感染が確認されたと明らかにした。その後、敗血症を発症して死亡したという。「菌の存在は特異なものではなく、新生児集中治療室に常にリスクをもたらしている。細菌の種類というよりも、免疫システムが未熟な患者たちが特に脆弱（ぜいじゃく）だからだ」

事件についてはイタリアの軍警察カラビニエリが捜査を進めている。ボルツァーノ検察当局が、医療過誤や過失致死の容疑が正当かどうかを判断するため、新生児の検視を命じるかどうか判断する予定。