【最終回】韓国ドラマ「ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜」第25話〜第28話【あらすじ】
「テレ東プラス」では、8月18日（月）〜8月22日（金）放送、第25話〜第28話（最終回）のあらすじを紹介する。
【8月18日（月）放送 第25話】
デヨプの出生の秘密が明かされる。光海君の兄であり、王位を争って殺された臨海君（イメグン）とヘインダン・イ氏の子だったのだ。
光海君を廃し、自ら王位につくようデヨプを説得するイチョム。王位につけばスギョンが手に入るとささやくイチョムの言葉に、デヨプは動揺するが…。
一方、バウとスギョンは誰も参列者のいない2人だけの婚礼を挙げ、正式に夫婦となる。
【8月19日（火）放送 第26話】
バウより一足早く先王毒殺に関与した王宮の料理人を確保したイチョムは御前に参上する。料理人を始末したい光海君は、イチョムに言われるがままにバウの身分回復を取り消す。
一方、イチョムの襲撃から逃れるため、叔母であり先王の妃・仁穆大妃（インモクテビ）が幽閉される西宮（ソグン）への逃げ込みを図るバウとスギョン。スギョンが護衛兵に捕まりそうになるが…。
【8月20日（水）放送 第27話】
王宮に宮女として匿われたスギョンは、ユン氏にバウのことを話して穏やかなひとときを過ごす。
一方、スギョンを救うためデヨプに助けを求めたバウ。ヘインダン・イ氏から臨海君を毒殺したのはイチョムだと告げられたデヨプは、バウに協力する決心をする。
その後、バウとデヨプは大北派の武器の集結所を爆破。イチョムはデヨプを従わせるべく、スギョンを利用して…。
【8月21日（木）放送 第28話（最終回）】
スギョンを救うべく、バウは西人派の反乱に協力することに。反乱で光海君が廃されるため、自らの運命も変わると覚悟するスギョン。光海君はバウを王宮に呼び、必ずイチョムの反乱を阻止し、スギョンを守ってくれと頼む。
その後、王宮に西人派の兵士たちが殺到。光海君は廃され綾陽君（ヌンヤングン）が王位についた。廃王の娘となったスギョンは出家を決意するが…。
出演
【バウ/キム・デソク】チョン・イル（『ヘチ 王座への道』）
【ファイン翁主スギョン】クォン・ユリ（少女時代）（『チャングムの末裔』）
【イ・デヨプ】シン・ヒョンス
【イ・イチョム】イ・ジェヨン
演出・脚本
演出／クォン・ソクチャン
脚本／キム・ジス
