£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç£²ÀïÏ¢È¯¡¡£µ²ó¤Ëµ®½Å¤Ê¡ÈºÆ¸½ÃÆ¡É¡¡£µÇ¯Ï¢Â³£²£°ËÜÎÝÂÇ
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££µ²ó¤Ë£²ÀïÏ¢È¯¤Î£²£°¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£µÇ¯Ï¢Â³£²£°ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó£²»à¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é±¦ÏÓ¥â¡¼¥¬¥ó¤Î£²µåÌÜ¡¢£¸£³¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£´¡¦£²¥¥í¡Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£µ¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ£²£´ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥£´£±£±¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£µ¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼±¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Á°Æü£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï£·²ó¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë£±£¹¹æ¥½¥í¡£¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸¥»¥ó¥¿¡¼±¦¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»þÂå¤Î£²£±Ç¯¤Ë£³£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£²£²Ç¯¤Ï£²£µÈ¯¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£²£³Ç¯¤â£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£³£³È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥É·³¤È£³Ç¯Áí³Û£¶£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£´²¯±ß¡á·ÀÌóÈ¯É½»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿º£µ¨¤Ïº¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤Ç£µ·î¤ËÌó£²½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¤ä¤ä¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£