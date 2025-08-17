◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

今夏に新加入したＦＷディーン・デイビッドが、デビュー戦でチームを勝利に導くゴールを決めた。

１―０の前半２９分。ＤＦキニョーネスの縦パスを植中がポストプレーで横に流し、ＭＦ渡辺がフリーでボールを受けると、助っ人ＦＷはＤＦラインギリギリの所で少しだけ左へ膨らみスペースを作ってスルーパスを呼び込むと、ワンタッチから左足で冷静にゴール右へ流し込んだ。加入後リーグ戦初出場初先発で結果を残し「とても幸せな思いで、ハッピーでいます。自分のゴールがチームの勝利にもつながったことをすごくうれしく思っています。これまで所属したクラブでも、初戦でゴールを決めたことがなかったので、今回マリノスで初めて自分にとっての初戦でゴールを決めることができて、大事な思い出になりました。とても興奮しましたし、このパフォーマンスを続けていきたいと思っています」と笑みを浮かべた。

チームは直近５試合で３勝１分け１敗となり、これで残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫った。助っ人ＦＷは「マリノスに来る前からチーム状況は聞いていましたし、この状況を打破するために自分はこのチームに加わったと思っています。次の試合に向けて、もっともっとチームメイトとのコミュニケーションがよくなるでしょうし、またいいプレーができると思っています」と自信を見せた。