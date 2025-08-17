「簡略化しすぎてる」会話が極限シンプルに…友人とLINEに29万いいね「通じるのすごい」【ママリ】

言葉はいらない？簡素化しすぎた友人とのやり取りに29万いいね

軍艦 仁(@uozanojin)さんの投稿です。スマホのアプリを使っての会話は、手短に用件だけ伝えたいときにもとても便利ですよね。親しい関係だと、絵文字だけで会話が成り立つこともありますよね。





軍艦 仁さんは遊びの誘いをするとき、絵文字どころかマークひとつで会話が成り立つそうで…

©uozanojin

遊びの誘い、簡略化しすぎてる

おそらく「遊べる？」という誘いに対して「遊べる！」という会話なのでしょうか。マークだけで会話が成り立つとは、相当親しい間柄なのだと予想できます。よく一緒に遊んでいる友人関係なのかもしれませんね。



この投稿には「これで通じるのがすごい！」「効率化しすぎたAIの会話みたいだ」「この関係値の友達3～5人くらいほしい」などのリプライが寄せられています。名探偵コナン好きの方々からは黒羽盗一と工藤優作のシーンを思い出し、それを実行しているのがすごいという声も多数上がっていました。



普通は理解できないであろう会話が、成立する関係の相手がいることに、うらやましい気もしますね。一度やってみたいなと思うような興味をそそる投稿でした。

父撮影の家族写真、あとで見直して驚愕したワケに10万いいね

中嶋イッキュウ(@oyasumi_ikkyu)さんが投稿した微笑ましい写真です。外出時に家族で写真を撮るときは、人物はもちろんのこと、背景も映るよう配慮することと思います。家族でお出かけをしたこの日は、父がカメラマンとして撮影したそうです。



家族写真は頻繁に撮影できるものではないので、父もとっておきの1枚を撮影しようと意気込んだはず。ところが、完成した写真を見て、中嶋イッキュウさんは驚愕したといいます。その理由は？

©oyasumi_ikkyu

お父さんが撮ってくれた家族写真

遠すぎて驚愕した

ちょっと目を細めて見ても、家族の顔がわかりにくいほど遠目から撮影した家族写真。きっと父は家族のバックに御堂や緑・空も写真に収めたかったのでしょうね。



この投稿には「トリミングしてもまだ遠い」「すごく笑いました」「エキストラ状態」などのリプライが寄せられていました。一方「家族写真はこんな感じでいい」「そのときの情景を思い出して良い写真」という声も。



想像と少し違う写真が撮れたことも、振り返るといい思い出になりそうですね。この写真を見るたびに、家族で笑い合う光景が目に浮かぶよう。心が和む、ほほえましい家族写真でした。

小2娘「グッドとバッドどっちから聞く？」完璧なオチに9900いいね

ケポ(@kepo_05110201)さんの投稿です。良い知らせと悪い知らせどちらから聞く？といったセリフを、ドラマなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。



ケポさんは小学2年生の娘さんに聞かれ「良い方から」と答えたそうです。どちらを選んでもかわいい娘さんのニュースとは？

小2娘が「おかえり！グッドニュースとバッドニュースがあるけどどっち先に聞く？」と海外映画っぽい事言うので「良い方から」と言ったら「今日美味しそうなお菓子見つけたからお世話になってるパパに買って来たよ！それで悪い話だけど、味見したら美味しくて全部食べちゃった！ごめーん！！！」

許す🥰

娘さんのグッドニュースは、おいしそうなお菓子をケポさんに買ってきたこと。バッドニュースは味見したら美味しくて、全部食べてしまったこと。娘さんのかわいいオチに、ケポさんは思わず許したといいます。



この投稿には「グッドニュースを先に聞いたからこその素晴らしいオチ！笑」「許すんかいw」といったコメントが寄せられていました。こんなにかわいいバッドニュースなら、つい許してしまいますよね。ユーモアあふれる娘とパパの会話に、心が和む投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）