◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 沖縄尚学 5―3 仙台育英（2025年8月17日 甲子園）

沖縄尚学が延長11回タイブレークの末に仙台育英（宮城）を破り、前回出場の第105回大会以来2年ぶりに8強入りし、甲子園で春夏通算30勝目をマークした。

2回戦まで計13イニング無失点だった2年生エース・末吉良丞は9安打5四死球で3失点したものの、169球で完投勝利。最速145キロの直球に、スライダーとスクリューボールを交えて12三振を奪った。

比嘉公也監督は末吉のピッチングについて「（相手は）重量打線なので、直球とスライダーで良いコースを突き、あまり投げていないフォークも交えながら投げていけるかと考えていた。左打者には1、2試合目ともに内角を使っていないので、中盤以降はそこを使っていこうという話をしていました」と振り返った。6月の招待試合で東洋大姫路（兵庫）の左打者に簡単に踏み込まれたのを機に、「踏み込ませないためには、内角の直球が大事になることをバッテリーが感じていた。そのイメージでいこうと話をしました」という。「仙台育英高校という存在が彼を一つ成長させてくれた。眠っていた能力を引き出してくれたのではないかと思います」と対戦相手に感謝した。

好投手を何人も育てている同監督は「イメージは松井裕樹君みたいな。リリースの高さは違うけど、そういうスライダーを目指してほしいと思います」と解説。「選抜の時は打たれた時に照れ笑い、苦笑いをしていた。どんな時でもそういうのはいらない、ポーカーフェースでいってほしいと（指導した）。どんな時でも顔に出なくなったメンタル面は成長していると思います」と評価した。準々決勝以降の起用については「将来もある子なので、きちんと治療をして。その状態を見ながら考えていきたいですけど、その頑張りを見た2年生投手の頑張り、相乗効果にも期待したいなと思います」と語った。