社会起業家のたかまつななさん（32）が17日、SNSを通してパートナーと事実婚することを報告しました。

たかまつさんは、フェリス女学院出身のお嬢様芸人としてテレビ・舞台で活躍。現在は若者の政治参加を促すための活動を行い、社会問題についてYouTubeなどで発信しています。

■名字の変更は「どちらかが我慢し、寂しい思いをする」

たかまつさんは自身のSNSで、「大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです」と発表しました。

また、「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と明かし、その理由について「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました」と説明。「選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています。実現されたら、籍を入れるかどうかまた2人で話し合おうと思います」とつづりました。

パートナーは一般の方だといい、「人生で一番辛い時に、優しく寄り添ってくれました。本当に、心強かったです。私のダメなところも全て受け入れてくれる心の広い方です」と人柄を明かし、「夢だった“大好きな人と政治の議論をして、イチャイチャすること”も、叶えることができました。これからも、お互い支え合い、幸せいっぱいな温かい家庭を作っていきます」とコメントしました。