2025年7月1日、米上院で可決された「トランプ減税法」。わずか1票差という薄氷の綱渡りで成立したこの法律は、2017年税制改革で導入された法人税・所得税の減税措置を延長し、遺産税の生涯控除額も大幅に引き上げるものです。第2期トランプ政権が短期間で法案成立にこぎつけた背景には、第1期の税制改正で築いた土台と、議会での激しい駆け引きがありました。7月に『富裕層が知っておきたい世界の税制【大洋州、アジア・中東、アメリカ編】』を刊行した矢内一好氏が解説します。

減税法成立までの経緯

2025年1月に第2期として就任したトランプ大統領は、同年5月に新たな法案「One Big Beautiful Bill Act（H.R.1、以下「減税法」）」を公表しました。まず印象的なのは、この法案が非常に短期間で作成されたことです。

歳入に関する法案は、本来、大統領が直接提案するものではなく、米国下院・上院で審議されたのち、大統領が署名して成立します。しかし今回の減税法は、大統領の発言が大きく報道されたため、あたかも大統領自ら提案したかのような印象が広まりました。

現行の内国歳入法は、1986年レーガン政権時代に成立した「租税改革法（Tax Reform Act、TRA）」です。TRAの成立には相応の時間を要しましたが、今回の減税法はなぜ短期間で提出できたのか。その答えは、トランプ政権第1期の税制改正まで遡ります。

第1期在任中の2017年12月22日、「2017年税制改革・雇用創出法（Tax Cuts and Jobs Act、以下「改正法」）」が成立し、2018年1月1日に施行されました（就任は2017年1月で、成立まで約1年）。この改正法は選挙公約を実現する画期的な内容であり、特に注目されたのは連邦法人税率の大幅引き下げです。2018年1月以降、法人税率は改正前の35％から21％に引き下げられ、州税等を含めた実効税率でも30％を下回る水準になりました。

また、改正法では個人所得税の最高税率引き下げも実施されました。米国の税収は個人所得税の比率が高く、法人税比率は相対的に低いのが特徴です。1986年TRAでは個人所得税率の引き下げが行き過ぎたため、翌1987年に修正が行われた経緯があります。

2025年減税法成立までの綱渡り

下院での採決（5月）は賛成215票、反対214票、棄権1票という僅差で可決。7月の上院では賛成51票、反対50票で可決しましたが、共和党のスーザン・コリンズ議員（メーン州）、ランド・ポール議員（ケンタッキー州）、トム・ティリス議員（ノースカロライナ州）の3名が反対票を投じ、議員票は賛否同数となりました。このため、J.D.バンス副大統領が賛成票を投じ、最終的に可決に至りました。

なお、ランド・ポール議員は、日米租税条約の議定書改訂時にも唯一の反対票を投じ、発効を阻んだ経歴があります。彼は一貫して独自の主張を持つ議員として知られています。

減税法の効果

今回の減税法の主目的は、新たに税率を引き下げることではなく、2025年に適用期限が切れる2017年改正法の減税措置を延長することです。

遺産税については、減税法により大幅な軽減が行われます。減税法第110006条「増額した生涯控除額の延長」に基づき、法定の控除額は500万ドルから1,500万ドルへ引き上げられました。これにより、2025年末で期限切れとなる予定だった金額が、2026年以降も約3倍の水準で維持されることになります。

矢内一好

国際課税研究所首席研究員