肩を超えるワイルドなロングヘアの男性が、今時の可愛い系マッシュヘアに180度大変身したビフォーアフターが話題を集めています。



【アフター写真】マッシュヘアにイメチェン！

この劇的な変身を手がけたのは、LIPPS hair 吉祥寺のトップデザイナー・sakiさん（@lipps_saki）。「垢抜けたい」「モテたい」「おしゃれしたい」という男性たちから絶大な支持を集める女性メンズ美容師で、女性ならではの視点を活かした提案力に定評があります。そんなsakiさんがInstagramに投稿したのは、人生初のマッシュヘアに挑戦した男性の劇的な変身ぶりでした。



これまで個性的で攻めたスタイルを好んできた男性が、一転して爽やかで親しみやすい王道マッシュスタイルへと様変わりした姿に、「うわ、個性派イケメンから王道イケメンになった…どっちも好き…」「ワイルド系もかわいい系も似合ってる」「いい意味で沼ったらヤバそうな男性感が溢れています」と称賛の声が集まり、投稿には1.4万の「いいね」がつきました。



施術前の男性は、肩を超える長さの美しいロングヘアで、整った顔立ちに長い黒髪が映える、どこか色気が漂う個性的な印象を持っていました。sakiさんが「王道系は（今まで）やったことなかったんですか？」と確認すると、男性は「やったことないっすね」「なんで、おもろいっす逆に！」と笑顔で答え、未経験のスタイルへの好奇心を見せています。



施術前の男性について、saki さんは印象を次のように振り返ります。



「"カッコいい今どきのお洒落な男の子"という感じでした！似合っていて、カットするの勿体無いと思ってしまうくらいでした」（sakiさん）



今回の「王道マッシュ」への変身は、男性自身の希望から始まったものでした。これまでマッシュヘアに挑戦したことがなかったという男性に対し、sakiさんは似合う長さを説明し、男性の好みを取り入れながら最適なスタイルを提案したと言います。



男性がマッシュヘアを希望した背景には、新しいスタイルへの挑戦意欲と、時代の流れに対する独自の視点がありました。



「『今までしたことのない髪型をしたかった』というのと、『今は平成系とかロン毛が流行っているので、逆張りです！』とおっしゃっていました！」（sakiさん）



実際、この男性は常に人とは違うスタイルに挑戦してきた経歴の持ち主でした。動画では「歴代の髪型らしい（すごい）」というコメントとともに、これまでに挑戦してきた6つのスタイルの写真が紹介されており、アフロヘアやブレイズ、コーンロウ、パーマスタイルなど、どれも個性的で攻めたヘアスタイルばかり。流行に左右されることなく、自分らしさを追求し続けてきただけに、今度は王道の可愛い系への挑戦という大胆な方向転換となりました。



カットが進むにつれ、長い髪が次々とハサミで切り落とされていきます。慎重にセクションを分けながら、sakiさんは丁寧にカットを進めていきます。アフロヘアやブレイズヘアなどの個性的なスタイルを経験してきた男性だからこそ、今回の王道マッシュへの挑戦がより一層印象的に映ります。



カット終了後、「こんな感じで〜す」と仕上がりを確認する場面では、男性の表情に笑顔と満足感がうかがえます。肩を超えるロングヘアから一転、顔周りをすっきりと見せる洗練されたマッシュスタイルが完成し、親しみやすく今時の可愛い系男子へと全く異なる印象を与える仕上がりとなりました。最後のスタイリングでは、sakiさんが手で丁寧に髪の流れを整え、完璧なマッシュヘアを作り上げています。



投稿に寄せられたコメントからは、多くの人がその180度の変身ぶりに驚いていることがうかがえます。



「"めっちゃタイプ" "個性派イケメンも王道イケメンになった、、どっちも好き" "切った方がいい！" たくさんコメント頂いたのですが、とてもいいコメントばかりで、最初も最後もカッコいいと言うコメントが多かったです！」（sakiさん）



saki さんのもとを訪れる男性客には、共通した想いがあると言います。



「"垢抜けたい" "モテたい" "おしゃれしたい"そんな方が多い印象です」（sakiさん）



そうした想いを持つ男性たちに向けて、sakiさんは女性ならではの視点を活かしたアドバイスを提供しています。



「"垢抜けたい""モテたい" 男性に来ていただきたいです。女性のメンズ向け美容師ならではの提案ができると思います！バッサリとカットするのが怖い方や、女性美容師のメンズカットを受けてみたいけど不安な方など親身に寄り添いますのでぜひお待ちしております！」（sakiさん）