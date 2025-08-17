＜犬3匹で夫に復讐＞SNSの影響力にビックリ「え、バズった…？」面白可愛い犬動画【第2話まんが】
私はニコ。小学生の息子タツキと犬3匹とともに、一時的に実家に身を寄せています。元夫のリュウイチは不倫相手の家に行って帰ってこなくなりました。それがある日突然義母とともにやってきて、離婚と同時にマンションを追い出されてしまったのです。「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と言い放ったリュウイチのことを、私は絶対に許すことはできません。幸い実家に住みはじめて1か月、生活もだんだん落ち着いてきました。
ある日タツキと一緒に犬たちを散歩させていた私。チロとクロにスマホを向けて動画を撮っていると、タツキが連れていたモモが公園の噴水に前足と頭を突っ込んでしまいました。私がその様子を軽い気持ちでSNSにアップすると……。
モモの面白動画が思いのほかバズってしまいました。画面をスクロールするたびにフォロワー数がどんどん増えていきます。まさかこんなに反響があるなんて……。思わず「収益化できるんじゃない？」なんて妄想がふくらみます。
タツキと犬3匹を連れて、実家に転がり込んだ私。幸いタツキも転校先でいい友だちに恵まれたようで、毎日楽しそうに学校に行っています。しかしリュウイチからの連絡はありません。慰謝料や養育費の連絡も無視。私はそのうち弁護士に相談しようと考えていました。
そんなときモモが噴水でびしょ濡れになった面白動画をSNSにアップしたら、まさかの大バズり。多くの人の目に触れたことで、本業のデザインの仕事まで舞い込んできました。あまりの影響力に私はビックリ。それと同時に「これだけの影響力があればリュウイチへの復讐ができるかも……」と思いついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
