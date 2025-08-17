【お姉ちゃんの呪縛】「語彙力がない親が使いがち」夫のツッコミに実母は…＜第20話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第20話 キョウカの気持ち：ずるいというより語彙力ないだけ
【編集部コメント】
タ……タクヤさん……ものすごく切り込んでいきますね（驚）。けれどたしかにその通りかもしれません。「お姉ちゃんだから」「お兄ちゃんだから」この言葉を連呼するのは、長子に対して甘えている証拠であり、さらにそれ以外の言葉を使うことができない、いわば語彙力がない証拠……。うーん……厳しい表現ではあるけれど、なるほどと頷いてしまいます。「長子なんだから」という言葉に頼らず、「なぜ」をしっかり説明してあげればいいだけなのに……。その「なぜ」がないくせに、やけに呪縛力があるから、「お姉ちゃんだから」を「呪いの言葉」とキョウカさんは感じてしまうのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
