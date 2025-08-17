◇ナ・リーグ パドレス―ドジャース（2025年8月16日 ロサンゼルス）

パドレスの松井裕樹投手（29）が16日（日本時間17日）、敵地でのドジャース戦で6回から救援登板。大谷翔平投手（31）を一邪飛に打ち取るなど1安打無失点で4試合連続無失点とした。

松井は0―6の6回から登板。先頭のコンフォートには左前打を許したが、フリーランドを空振り三振、ロハスを二飛に打ち取って2死一塁で大谷を迎えた。

大谷に対しては初球の内角高め速球でファウルを奪うと、2球目のスイーパーはやや甘く入ったが、大谷のタイミングを外し、一塁ファウルグラウンドへの飛球に。一塁アラエスがベンチのフェンス越しにグラブを差し出して好捕し、松井を救った。

15日のドジャースとの首位攻防3連戦初戦は、7回途中から4番手で登板し、2/3回を無安打1四球無失点。1死一塁でマウンドに上がると、代打・コールを四球で歩かせ一、二塁にピンチが拡大。それでも続くフリーランドをスプリットで見逃し三振。ロハスの打席で重盗を許し二、三塁とさらにピンチが広がったが遊ゴロに抑え、無失点でしのいだ。