TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹­Åç¤Ç¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤òÄ¹Ç¯±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤­¤¿88ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤é¤Ë³ËÊ¼´ï¤äÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼»ÔÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤é400¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

Àï¸å80Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿ÍÄê½»¼Ô¤ÎÁÈ¿¥¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¾®ÁÒ·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¡£8ºÐ¤Î»þ¤Ë¹­Åç¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤é2.4¥­¥í¤Î¼«Âð¤ÇÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÍÁ³Á®¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¶¯Îõ¤ÊÇúÉ÷¤Ç¿á¤­Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Çú¿´ÃÏ¤ÎÊý³Ñ¤«¤é¤Ï¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤ÆÍ©Îî¤Î¤è¤¦¤Ê¤±¤¬¿Í¤ÎÎó¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

8ºÐ¤Î»þ¤Ë¹­Åç¤ÇÈïÇú¡¡¾®ÁÒ·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ê88¡Ë
¡Ö»ä¤Î¼ê¤«¤é¿å¤ò°û¤ó¤À2¿Í¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×

½ªÀï¸å¡¢ÆÈ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç¾Ú¸À¤Ç¤­¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÈïÇú¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¹­Åç¤ò¼èºà¤ÇË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¸¦µæ¼Ô¤é¤ÎÄÌÌõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¾®ÁÒ·Ë»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤À³ËÊ¼´ï¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤À¤«¤éº£¡¢¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×

¹Ö±é¸å¡¢³ØÀ¸¤ÎÂåÉ½¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÁÒ¤µ¤ó¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¤Ë¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¦¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾®ÁÒ·Ë»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¡¢88ºÐ¤Î»ä¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò»þ¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¡Ê¹­Åç¤Ë¡ËÍè¤é¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Í¦µ¤¤È³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

ÈïÇú¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¾Ú¸À¤·Â³¤±¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¾®ÁÒ¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£