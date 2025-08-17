µþÅÔ¤Ç¡ÈÆæ¤ÎÊÉ¡É¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÈ¯¸«¡ª ÄÁÉ´·Ê¤ß¤Î¤¢¤ëÊª·ï¤Î»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØµþÅÔ¤ÎÆæ Âè15²ó ¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È»ÐËå¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
°úÍÑ----
¸Å¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ææ¤ÎÊÉ¡£ÄÁÉ´·ÊÅª¤Ê¡£
¡Ú°ÊÁ°¤Î¼Ì¿¿¡Û
²þÁõÁ°ÄÌÏ©¡§https://maps.app.goo.gl/rwoiGH2MTYhLwn8j7
¹õÊÉÀßÃÖ¸å¡§https://maps.app.goo.gl/fxgGsPoUMchLQCnS9
----
¡¡µþÅÔ¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È»ÐËå¤µ¤ó¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¾ì½ê¤ÏµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡£¤ª¼ò¤äÌ£îÎ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊõ¼òÂ¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ææ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÂ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÉ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌäÂê¤ÎÊÉ¤Ø¡£
¡¡¸Å¤¤·¿¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÆæ¤Î¸½ÂåÉ÷¤Î¹õ¤¤ÊÉ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÉ¤ÎÂ¸ºß¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÉ¤Ïº¸¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¤Þ¤À²È¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶³¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤Í¤È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È»ÐËå¤µ¤ó¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê²þÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³Æ½ê¤Ï¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï1977Ç¯¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£2020Ç¯º¢¤ËÂç²þÁõ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»þ¤ËÌ¾Á°¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹õÊÉ¤Ï¤½¤Î»þ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÁõ¤µ¤ì¤¿º¢¤Ë¤ÏÄÌÏ©¤ÎÎ¾Â¦¤Ë²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤·2023Ç¯Á°¸å¤Ëº¸¤Î²È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢
¡¡2024Ç¯º¢¤Ë¤Ï±¦¤Î²È¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÁõ»þ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¸Å¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£²þÁõ¤Èº¸±¦¤Î²È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬µÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÊÉ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Çºî¶È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È»ÐËå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾Â¦¤Ë²È¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤ÎÄÌÏ©¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÆ°²è¤Î³µÍ×Íó¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
°úÍÑ----
¡¦¤Ê¤ó¤È¤â´ñÌ¯¤Ê
¡¦¤³¤ì¤¬Ã²¤¤ÎÊÉ¤«
¡¦¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É
¡¦¼è¤ê²õ¤·¤¿¸å¤Î¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤³°ÊÉ»þ¡¹Í¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§
¡¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è
¡¦¤ª¤Ä¤ª¤Ä¡ª
----
¢§Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¢§
¡ØµþÅÔ¤ÎÆæ Âè15²ó ¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¡Ù
