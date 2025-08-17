■これまでのあらすじ

経理の仕事をしているののかは過去のトラウマから、搾取の場面に遭遇すると自分の正義を振りかざしてしまうようになる。しかしそれを行き過ぎた異常な行動だと自分で認識しながら、やめることができないのだった。そんなある日、陰でののかが救った辻森がののかに謝りに来る。自分が会社を体調不良で休んでいたせいで迷惑をかけたとお詫びにゼリーを持ってくるが、貸し借りが苦手なののかがハッキリ断ると…!?



■食事に誘われた！

■貧乏くじばかり…!?■彼って人は…辻森に食事に誘われたののかは何度か一緒に出かけると、辻森が想像以上にお人よしで貧乏くじばかり引く人だと知りました。しかし、その度にいつものごとく戦闘態勢に入りそうになるののかとは反対に、辻森は損ばかりしていても歪まない…、腐らないのです。そんな自分との違いに驚きつつ、辻森という人物のすごさに、ののかが少しずつ惹かれているように見えるのでした…。(あさのゆきこ)