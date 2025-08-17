◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・松井裕樹投手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ドジャース戦で６点ビハインドの６回から登板。前日に続く連投で１イニングを１安打無失点１奪三振と好投し、４試合連続の０封で防御率は４・６３となった。

先頭の７番・コンフォートに左前打を許したが、続くフリーランドを３球三振。２死一塁で迎えた大谷翔平投手（３１）との「日本人対決」では、１球目にこの日最速の９３・２マイル（約１５０キロ）を計測（ファウル）。１ストライクからの２球目、８２・６マイル（約１３２・９キロ）スイーパーで一邪飛に仕留めた。一塁・アラエスがダグアウトに身を乗り出しながらキャッチすると、松井はポンとグラブをたたいて喜んだ。大谷との対戦成績は通算９打数３安打３三振となった。

１５日（同１６日）の同戦では２点ビハインドの７回１死一塁から登板。２／３回を無安打に封じ、３試合連続無失点とした。１死一、二塁から８番・フリーランドを外角スプリットで見逃し三振。最後は２死二、三塁からロハスを遊ゴロに仕留めてピンチを脱し「とりあえずゼロだったので、そこは良かったと思います」と振り返った。

セットポジションのグラブの位置を変えるなど工夫した投球には「二塁走者もすごいのぞいてたんで。不利にならないように、自分を助ける意味で、日頃からやるようにという話はあるので。今日もキャッチボールからそこは準備してたんですけど」と話していた。

メジャー２年目の今季はこの日で４８登板。大谷への“故意死球騒動”で守護神スアレスが退場となった６月１９日（同２０日）の敵地・ドジャース戦では緊急登板でメジャー初セーブを記録。渡米２年目で通算１００登板にも到達している。