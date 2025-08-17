文化放送で放送中の『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜日 午前10時00分～午後1時00分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、東野幸治がゲスト出演する。

当番組は、ますだおかだ・岡田圭右とアンタッチャブル・柴田英嗣がパーソナリティを務め、世の中にまん延しているぼんやりした不安を解消していく超絶ポジティブバラエティ。2人が感じたことをそのままストレートに話す、飾りっ気なし、中身なし、台本なしの、ただただ前向きに楽しくなれる番組だ。

8月31日（日）の放送にゲスト出演する東野幸治は、長年にわたりお笑い界のみならず芸能界のトップを走り続ける存在。岡田＆柴田とは、テレビ番組では何度も共演を果たしているが、ラジオ番組で3人が揃うのは初となる。

東野と岡田とはゴルフ仲間であり、東野がパーソナリティを務めるラジオ番組『東野幸治のホンモノラジオ』（ABCラジオ）では岡田とのエピソードがたびたび話題に。また、収録後にテレビ局を出るスピードが早いことで芸能界1、2を争う間柄でもある。一方、柴田とは『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ）で共演中。スタジオという戦場で、何度もしのぎを削ってきた。

今回は、芸能界の第一線で活躍する東野に、お笑いについて、そして人生について、岡田と柴田が抱いている率直な思いをストレートにぶつける。予測不能、制御不能の3人が揃うと、どんな化学反応を見せるのか。8月の最終日に相応しい、熱い生放送をおくる。

番組では、東野幸治へのメッセージや質問を募集中。メールの宛先は、okashi@joqr.net。

【番組概要】

■番組名： 『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』

■放送日時： 毎週日曜日 午前10時00分～午後1時00分 ※生放送

■出演： ますだおかだ・岡田圭右、アンタッチャブル・柴田英嗣、

甲斐彩加（文化放送アナウンサー）／レポーター：小宅世人（文化放送アナウンサー）

ゲスト： 東野幸治 ※8月31日（日）放送回

■メールアドレス： okashi@joqr.net ■番組X： @okashi_joqr ■推奨ハッシュタグ： #おかしば