◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

横浜ＦＭのＦＷ谷村海那が、勝利を決定付けるゴールを決めた。

２―０の後半３５分。ＭＦクルードの縦パスに抜け出してＧＫと１対１になると、ワンタッチで左へ持ち運び、左足で股抜きシュートを流し込んだ。加入３戦目で初めてベンチスタートとなった中、今夏に新加入しデビュー戦ゴールを決めたＦＷディーン・デイビッドに負けじと今季２点目を決めた。谷村は「前回（先発した東京Ｖ戦）は不甲斐ないプレーをして（前半のみで）代わったので、もう試合で起きたことは試合でしか返せないので、その一心で頑張りました。右足だったらニアしか打てないなと思ったので、時間があったので左に持ち替えて、両方打てるようにした感じ。ファーに打とうかなと思ったんですけど、ファーだと読まれているなと思ったので、あえて股を狙った」と振り返った。

この日はＤＦ角田が先制点を決めるなど、新加入の３人が得点を決めて３―０での快勝。谷村は「新しく入ったので、勢いづけるのがその選手の役目。それをうまくできているのかなと思います」と手応えを口にし、「自分は点が一番の自信になるので、本当に点を取って、さらにいい選手になれたらなと思います」と更なるゴール量産を誓った。