靴下のようなフィット感！メッシュ生地でスリッポン構造の【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中！

アディダスのスニーカーはランニングシューズにインスパイアされた、汎用性の高いモデルである。このシューズに足を滑り込ませれば、準備完了。いつでも瞬時に家を飛び出せる。ハイスピードで動いても、伸縮性のあるストラップが足の甲を押さえて安定感をもたらす。予定より距離を伸ばしたときも快適さが持続する、ソフトなCloudfoamクッションを搭載している。

スリッポン構造で履きやすく、伸縮性ストラップも付いているのでしっかりフィットする。

メッシュ生地になっているので履き心地がよい。靴下のようなフィット感だ。

後ろ姿もスマートですぐに履いて走り出したくなる一足だ。