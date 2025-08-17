韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、日本人練習生のマサトが8位とデビュー圏内入り、ユメキは17位にランクインし、次ステージへの進出を決めた。

【映像】ビジュアルに自信がある日本人練習生（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52名の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28名の練習生が初めて合流して行った“1対1ランクバトル”の結果を通して、第1回生存者発表式が開催された。この発表式で次のステージに進む48人が決定、32人の脱落が発表された。

マサト「これからも応援してください」

赤髪と端正な顔立ちで、放送前から話題を集めていた21歳のマサト。「ビジュアルに自信がありますか？」とオーディションで聞かれた際、「幼稚園の時から知っていました。僕はイケメンなんだなと」と発言しており、ビジュアルに自信を持っている話題の練習生だ。

そんなマサトは8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、東方神起の「Rising Sun」を披露。猛練習の成果を活かしてキレよくダイナミックな踊りを見せ、ラップパートでは笑顔も交えて堂々とフロウを響かせ、存在感を見せつけた。

8位というデビュー圏内に名前が呼ばれたマサトは6,476,533票を獲得。「このように栄えある順位になって感謝の気持ちしか伝えられないんですが、これからも応援してください。見守ってください」と感謝を伝えた。

また、同じく日本人練習生のユメキは17位にランクイン。有名振付師として活動し、K-POP界を牽引する25歳のユメキは、アイドルの夢を追いかけて番組に参加し、大きな話題を集めている。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では自らがオールスターの実力者を集めて“アベンジャーズ”チームを編成しaespa「whiplash」を披露。大きな話題となった。

ユメキは「応援してくださったスタークリエイターの皆さんに感謝を伝えたいです。ありがとうございます」と伝え、「直接お礼ができるように頑張ります」と日本語でもスピーチ、深くお辞儀し感謝を述べていた。ユメキは3,421,769票獲得した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）