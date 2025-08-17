

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第33回は、10代将軍・徳川家治の人物像と、その死にあたって意次に嫌疑がかけられた背景について解説する。

ミス連発の小納戸も優しくフォロー

「パワハラ」とは無縁の優しい性格の将軍だったらしい。10代将軍の徳川家治には、そう思わせるような逸話が多い。

あるとき、仕事に慣れない小納戸が将軍の膳に、左に置くべきものを右に置き、右に置くべきものを左に置いてしまった。さらに、蓋を取って出すべきものに蓋をして、蓋をするべきものに蓋をせずに出したという。

いくらなんでも間違えすぎだと思う読者もいるかもしれない。だが、私もまた周囲を唖然とさせるようなミスをするタイプなので、十分にあり得る話だと、このダメ小納戸にむしろシンパシーさえ覚える。

とはいえ、激怒されても致し方がない状況だ。「何をやってるんだ」と呆れられるくらいで済んだらかなり幸運なほうだと思うが、家治は将軍という最高権力者でありながら、どこまでも優しかった。

家治は、給仕の小納戸を手招きして呼び、ミスをこっそりと教えたというのだ。本来ならば、小納戸頭が謝罪しなければならない展開だが、そうならないようにした、その気遣いには驚くばかりだ。

人のミスを責めずにシステムを変更した

また、紅葉山の歴代将軍の霊廟に詣でるときにも、こんなことがあった。案内する溜間詰の者が、本来は4代将軍・徳川家綱の廟に連れていくべきところを、誤って3代将軍・家光の廟の唐門のほうに先導してしまったという。

これもまた「なぜ、確認しないのか」と不思議に思う人もいることだろうが、誰もが想像しないようなミスをするのが、粗忽者なのだ。このときに家治が言ったとされる言葉もまた慈悲に溢れていた。

「唐門の扉が開いていたので、先導の者が間違えたのも無理のないことである」

そうしてフォローしながら、その一方で「供奉の若年寄と側役の二人が、唐門のところへ並んで立っていることにせよ。それならば先導の者も気づくだろう」と対策を講じることも忘れなかった。人を責めるのではなくシステムを改善するという、リーダーとして理想的なふるまいをしたと伝えられている。

家治には「自分には周囲の支えが不可欠である」という謙虚な思いがあったことも、周囲への気遣いにつながったのだろう。

宝暦10（1760）年、父で9代将軍・徳川家重が隠居を決めて、24歳の家治に将軍の座が引き継がれた。家治はまず老中の松平武元を召している。祖父である8代将軍・徳川吉宗に見出されて、父の家重を支え続けたベテラン老中を頼りにしたようだ。「私はまだ若く、国の政治のことに習熟していない」と率直に不安な心情を吐露すると、さらに次のように続けたという。

「今日からは、何事によらず思ったことはすべて言上し、私に過ちがあれば、諫言してくれ。私は、素直にその言葉を聞こう」

また、父の家重が死に際に「意次を重用せよ」と言い残したことから、家治は 松平武元と田沼意次に信頼を置いて、政務を執り行うことになる。

優しくて謙虚だっただけではなく、苦言を呈することもあった。武家屋敷や町屋が焼失したときに、興味本位で見物に行こうとした側近たちには「火災は民の憂いの大きなもの。民の憂いは私の憂いである」と民に寄り添いながら、「決して興のあることだと思ってはならぬ」と見物に行くことを許さず、その後は自ら防火の指揮をとったという。

いずれも『徳川実紀』からの逸話であり、どこまで本当にあったことなのかは定かではない。だが、少なくとも後世で「優しい将軍だった」と語られるだけの人徳が家治には、確かにあったようだ。

家治の病床で医師交代のバタバタが繰り広げられた

そんな家治が病に伏したのは、天明6（1786）年8月のことだ。

むくみの症状が現れて、8月15日には「月次御礼」（つきなみおんれい）も欠席。月次御礼とは、参勤交代で江戸にいる諸大名が原則として毎月1日、15日、28日に江戸城に登城するという儀式のこと。家治は将軍に就任して以来、26年間、一度も欠席しなかっただけに、よほど体調が悪化していたのだろう。

将軍の病状はかなり深刻なのではないか――。そんな噂が流れるなかで、どの医師に診せるべきかでゴタゴタしたらしい。

当初は家治の信頼が厚かった奥医師の河野仙寿院が薬を調合していたものの、病状が快方に向かわないために、8月15日に奥医師の大八木伝庵が診察を担当することになり、その翌日には、医師の日向陶庵と若林敬順が新たに治療に加わっている。

だが、この2人が診察して調合した薬が合わなかったのか、症状はさらに悪化してしまう。両医師は20日に退けられて、再び大八木伝庵が治療にあたり、症状はしばらく安定したようだが、8月25日に家治は死去したとされている。

この家治の病状を悪化させた2人の医師について、推薦したのが意次だったために「意次が毒を盛らせたのではないか」という説がのちに唱えられることになる。

毒殺は現実的ではないにせよ、家治の病状が悪化したときに、不穏な雰囲気が流れたことは確からしい。「家治の意次に対する機嫌が1日で急に悪くなった」と意次に告げる者がいたのだという。意次には身に覚えがないことだけに「嫌疑はそのうちに晴れるだろう」と考えていたが、「職を辞すべきだ」と執拗に迫る者がいたために、意次は病を理由に辞表を提出した……。

これは、老中の辞職に至るいきさつとして、意次自身が上奏文に書いた内容である。

最期に家治が意次に不快感を持ったのは本当か

家治がいきなり意次に悪感情を持ったのは、なぜだったのか。誰かが何かを吹き込んだのだろうか。そもそも、将軍の態度が変わったことを意次は人伝に聞いたに過ぎない。果たしてそんな事実が本当にあったのか。

意次は家治の病状が再び重篤になった22日から自身の病を理由に登城しなくなり、27日に依願免職となる。この間の8月25日に家治は死去。そのため、意次は病状を悪化させた医師を推薦したことで、家治の死後に責任をとらされたとも考えられている。

大和金峰山の開発や下総印旛沼干拓の工事と、大きなプロジェクトが立て続けに、災害によって中止になったのも、意次にとっては大きな痛手となった。もはや、息子の意知も亡くなってしまい、意次としても土俵際で踏ん張る気力が湧かなかったのかもしれない。

その後、意次は財産の没収、江戸屋敷の明け渡し、そして、蟄居と厳しい処分が課せられて、天明8（1788）年7月24日、意次は江戸で死去。家治の死から、約2年後のことだった。

