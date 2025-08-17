せいせい「最初で最後のベビお顔公開」第1子ニューボーンフォト披露「既に可愛すぎる」「天使」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】モデルの“せいせい”こと田向星華が8月17日、自身のInstagramを更新。子供の写真を公開し、反響が寄せられている。
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「最初で最後のベビお顔公開」と題し、ニューボーンフォトを撮影する様子を公開。「産まれて2週間はまだまだお顔が変わる時期で今と比べても違いがもう分かるほど」と子どもの成長についてつづり、「バタバタ毎日でニューボーンフォト撮れないと思ってたらお家に出張で来て下さって」「安心して撮影して貰えて一生の思い出」と撮影について振り返っていた。
この投稿にファンからは「既に可愛すぎる」「天使」「美形ですね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【写真】せいせい「最初で最後のベビお顔公開」
◆せいせい、第1子ニューボーンフォト公開
