◇UFC319 ●朝倉海ーティム・エリオット○（2025年8月16日）

世界最高峰の格闘技団体「UFC319」が16日（日本時間17日）に米国・シカゴのユナイテッド・センターで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JAPAN TOP TEAM）が、UFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を喫した。

2戦連続で悪夢が待っていた。

1R開始からオクタゴンの中央を制して、上手くプレッシャーをかけながら強烈なパンチを当てる場面も多かった。残り1分を切ったところで、キックを掴まれてテイクダウンを許した。

しかし2Rに悪夢が待っていた。2R途中まで上手く戦っていたが、残り1分20秒からカウンターでテイクダウンを許して、その後にギロチンチョークを極められてタップアウトした。試合後にはぼう然の表情を見せていた。

ネットでは「打撃ならやれそうに見えたけど…」「厳しいな」「これはキツい…」「寝かされてからの対応も良くない」「まさかの結末すぎる…」など衝撃の声が上がった。

今回は水抜きに苦戦して、自身初のカーテン内での全裸計量となった。そのためファンからは「フライは身体的に厳しいのかな…」、「バンタムへの転向も考えてほしいな」、「バンタムで1回戦ってみてほしいかも」など階級転向への声もあがった。