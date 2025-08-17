10月17日に公開される當真あみ主演映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の新場面写真が公開された。

参考：『ちはやふる－めぐり－』は齋藤潤の“見せ場” 青春ものへの挑戦で開く新境地

本作は、芥川なおによる純愛小説『ストロベリームーン』（すばる舎）を実写映画化するラブストーリー。『余命10年』『いま、会いにゆきます』などの岡田惠和が脚本を手がけ、『美しい彼～ eternal～』などの酒井麻衣が監督を務める。

主演の當真のほか、キャストには齋藤潤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアらが名を連ねている。

子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌（當真あみ）。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向（齊藤潤）に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく2人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の思いとは......。

公開されたのは、萌と日向が湖を前に手を取り合う様子や相合傘でキュートに見つめ合う姿などを捉えた場面写真。2人のピュアな魅力が溢れた恋愛に加え、たった1人の親友として真剣に萌に接する高遠麗（池端杏慈）、日向の陽気な友人として、2人の恋を後押しするフーヤン（黒崎煌代）とカワケン（吉澤要人）、娘の人生を誰よりも温かく支え続ける父・康介（ユースケ・サンタマリア）と母・美代子（田中麗奈）が笑顔を見せる姿も。そして、13年後の世界でも、変わらない仲の良さを感じさせる幼馴染の日向（杉野遥亮）と麗（中条あやみ）の姿も映し出されている。

さらに、本作を鑑賞した原作の芥川と脚本の岡田からのコメントも到着。芥川は、「鑑賞後余韻で立てなかったほど、心を揺さぶられました。良い本というのは何回でも読みたくなると言われますが、良い映画も同じように何度でも観たくなるんだなと。この作品もまさにその1本だと確信しています」語り、芥川は「脚本の岡田さんと監督の酒井さんと俳優のみなさんが創り上げる三角形がこんなふうにも大きな正三角形を形成すると、これだけ素晴らしい映画になるんだと知り、本当に感謝しかありません」と感謝の想いを伝えた。一方の岡田は、「つらくて悲しい涙ではなく、気持ちのいい涙が流れるはずなので、ヒロインたちと同世代の子どもたちから親の世代まで楽しんでいただきたい」とコメントを寄せている。

コメント芥川なお（原作）鑑賞後余韻で立てなかったほど、心を揺さぶられました。良い本というのは何回でも読みたくなると言われますが、良い映画も同じように何度でも観たくなるんだなと。この作品もまさにその1本だと確信しています。脚本の岡田さんと監督の酒井さんと俳優のみなさんが創り上げる三角形がこんなふうにも大きな正三角形を形成すると、これだけ素晴らしい映画になるんだと知り、本当に感謝しかありません。

岡田惠和（脚本）小説で描かれているのは、圧倒的なピュアネス。そこは僕も真剣に向き合わないといけないと感じました。読者の方々に喜んでもらうために、この良さをどう生かすべきか。この作品は恋愛を超えた人間ドラマでもあるので、そこは映画でも原作でも同じだと僕も思っています。つらくて悲しい涙ではなく、気持ちのいい涙が流れるはずなので、ヒロインたちと同世代の子どもたちから親の世代まで楽しんでいただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）