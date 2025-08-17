「試合後歌うらしいですが…」という質問に今永の答え

米大リーグ・カブスの今永昇太投手は16日（日本時間17日）、シカゴで行われたパイレーツ戦に先発し、7回を3安打1失点、6奪三振の快投を見せた。試合後の会見では試合後の行動に関する質問が飛び、今春公開された衝撃CMの話題に。日本のファンから「ってことは歌ってんのか」「シャワーを浴びるだけで笑いが取れる」と驚きの声が集まった。

シカゴの地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」が公式YouTubeで公開した試合後会見で、今永に「コマーシャルを見ていると試合後に歌うらしいですけど、他にあるんですか？」という質問が飛んだ。コマーシャルとは、4月に球団が公開した、上半身裸の今永がシャワーを浴びながらチームの応援歌「GO CUBS GO」を歌うものだ。

この質問に今永が「試合に勝った後シャワーを浴びているとチームメートから、あのシーンと一緒だなと言ってもらえるんで。あのCMが好評でうれしいです」と回答。通訳が内容を伝えると、会見場からは笑い声が漏れた。X上には日本のファンからも驚きの声が並んだ。

「先生がシャワーを浴びるだけで笑いが取れるようになったようです」

「ってことは、シャワー中ちゃんと Go Cubs Go歌ってんのか」

「チームメイトはあのCM生で見られるもんね」

「忘れた頃にまた見たくなるよね？ あのCM」

「シャワーを浴びるだけで笑いが取れるの草」

「今永のコマーシャルがイジられている」

この日、今永は1-1の同点という状況で降板した。カブスは8回に鈴木誠也外野手の適時中前打などで2点を勝ち越し。3-1で勝利した。今永の今季成績は8勝5敗、防御率3.06。



（THE ANSWER編集部）