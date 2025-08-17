「シーズンベストゴールがこんなに早く出てしまって残念」とんでもないゴラッソ！トッテナム新監督が復活の９番を激賞！「エバートンの頃も良い選手だと思っていた」
現地８月16日に開催されたプレミアリーグ第１節で、トーマス・フランク新監督が率いるトッテナムが、バーンリーとホームで対戦。３−０で快勝し、まさかの17位で終わった昨季からの巻き返しへ好発進した。
３点中２点を挙げたのはリシャルリソンだ。まず10分に幸先良く先制点を奪うと、60分にはバイシクル気味に合わせる超豪快なボレーシュートで追加点をゲット。開幕戦でとびきりのインパクトを放った。
英公共放送『BBC』によれば、フランク監督は「２点目のゴールでは17本のパスを繋ぎ、チーム全員がボールに触れ、並外れたフィニッシュを決めた。シーズンベストのゴールがこんなに早く出てしまったので、少しがっかりしている」とジョークを飛ばした。
28歳のブラジル代表FWは、３年前にエバートンから鳴り物入りで加入するも、CFとして絶対的な存在にはなれてない。昨季は怪我に悩まされ、リーグ戦15試合４ゴールと非常に寂しい結果に終わったなか、51歳のデンマーク人指揮官はこうも語った。
「医療チームは彼を回復させるために素晴らしい仕事をしてくれた。これはシーズンを通じて続ける必要がある。チャンスを活かすストライカーの存在は、我々に勝利をもたらす。彼はPSG戦（PK戦で敗れたUEFAスーパーカップ）でも今日も、運動量、チームを牽引するプレー、連係、ボール保持、ボールの要求、そして２つのフィニッシュで非常に良かった。
私は常にリシャルリソンを気に入っているし、エバートンでプレーしていた頃も良い選手だと思っていた。トッテナムに来てからは怪我に悩まされたので、彼を守り、育てる必要があることは承知している。最初の兆候は良いものだ」
キャプテンでエースだったソン・フンミンは退団し、ロサンゼルスFCに新天地を求めた。東京五輪の得点王でもある背番号９は、新エースとして新生トッテナムの象徴となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リシャルリソンのとんでもないゴラッソ！「シーズンベストゴール」争いは開幕節で決着？
