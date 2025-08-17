2025年8月14日、韓国・MBCによると、旧日本軍の慰安婦を象徴する少女像を冒とくする集会を開いている団体の代表が出版した慰安婦を否定する書籍が、韓国内の学校に置かれていることが分かった。

金柄憲（キム・ビョンホン）氏の「赤い水曜日 慰安婦運動30年の嘘」は、「日本軍は所定の費用を支払い性的欲求を解消した顧客であり、性暴力を行使してはいない」「日本軍慰安婦被害者はただの1人もいない」など慰安婦被害者を冒とくする内容の書籍だが、全国の小中学校・高校15校に置かれているのが確認された。慶尚北（キョンサンプク）道のある高校には5冊所蔵されていたという。記事は「慰安婦被害者に関する歪曲（わいきょく）と嫌悪が青少年の間に深く入り込んでいる状況」だと指摘している。

記事によると、金氏は「慰安婦法廃止国民行動」の代表で、毎週水曜日に少女像前で開かれている、慰安婦被害者らを冒とくする集会を主導する人物。同集会を始めたのは落星垈（ナクソンデ）経済研究所の李宇衍（イ・ウヨン）氏だという。同研究所について、記事は「日本が解放後の韓国経済の土台になったとする『植民地近代化論』を主張する」と説明している。また、同研究所に在籍していた金洛年（キム·・ナクニョン）氏、パク・イテク氏らが、尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権で韓国学中央研究院長、独立記念館理事などに起用されたことも指摘している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権の間に親日、ニューライト勢力が拡大し、あちこちで要職に就いてる。新政権では親日勢力を一網打尽にしてもらいたい」「社会のあちらこちらでニューライト親日派が暗躍している。子供たちの思考が汚染されないよう、正しい歴史観を教えなければいけない」「慰安婦を冒とくする本が学校にあるなんて。教育部長官は早く厳しい対処を」「慰安婦をこんなふうに冒とくする人たちをぶん殴ってやりたい」など、怒りの声が多く寄せられている。

また、元慰安婦の寄付金横領などの罪で起訴され懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決が言い渡されたが、15日に光復節の特別恩赦の対象となった尹美香（ユン・ミヒャン）元議員に言及した、「なぜ生きている慰安婦のおばあさんたちを食い物にした加害者は恩赦になるんだ」「尹美香の恩赦こそ慰安婦への冒とくだ」といったコメントも見られた。（翻訳・編集/麻江）