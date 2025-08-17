NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の15日放送の第100話で朝ドラ初出演を果たし、仮面ライダー新シリーズヒロインにも抜てきされているモデルで女優の堀口真帆（16）が、18日放送の第101話にも出演する。ヒロインを務め、事務所先輩の今田美桜（28）とは初共演でもある。

今田演じる柳井のぶの仕事先の同僚役。「役柄が今田さんの同僚だと聞いて、ビックリしました」と出演が決まった時の心境を振り返った。役作りは「年齢も、自分より一回り上の役だったので、どうしたら大人っぽくお芝居ができるのか、役の性格やその時代背景について調べて、その時代を生きていた方々のことについてイメージを膨らまして撮影に挑みました」と工夫した。

朝ドラについては「見ると“今日もがんばろう”って気持ちに自然となれます。短い15分間のドラマだからこそ、毎日見る習慣になって、自分の励みにもなる存在」と表現。出演にあたって撮影前から緊張していたが、今田から「現場は優しい方ばかりであたたかいので、緊張せずリラックスして、楽しんでね」と声をかけられ、リラックスできたという。

「またこの場所でお芝居ができるようにこれからももっと頑張ろうと、改めて気持ちが引き締まりました」と大きな刺激を受けた様子だ。

今作は「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手がける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描いている。