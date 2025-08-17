水戸が根本の負傷を発表。

　J２で首位の水戸ホーリーホックは、８月17日に根本凌の負傷を発表した。

　25歳のFWは７月30日に湘南ベルマーレから完全移籍で加入。途中出場が続いていたなか、16日のジュビロ磐田戦（１−３）で負傷。右腓骨と右脛骨の骨折と診断された。
 
　近日中に手術が予定されている根本。期待のニューカマーはしばらく戦列を離れることになりそうだ。

