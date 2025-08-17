米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」３日目（１６日＝日本時間１７日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、４位から出た岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）が１イーグル、７バーディー、１ボギーの６４と一気に伸ばして通算１８アンダーの単独首位に立った。

イーグルは５番パー５。２打目を１メートルほどにつけて楽々と決めてみせた。このイーグルなどで前半は４つ伸ばすと、後半も勢いは止まらず、さらに４つ伸ばしてトップまで駆け上がった。岩井明は「みんなスタートの前から伸ばしていく展開だなと思っていたので、すごくいいプレーができて伸ばせてよかった」。イーグルについては「パー５のイーグルで今日１日、いい流れに持っていけたかなと思う」と振り返った。

ツアールーキーが初優勝に王手をかけて迎える最終日。「いつも通りだけど、楽しみながら自分のペースで周りを気にせず、ラウンドできたら」とラスト１８ホールを見据えた。同じくルーキー、双子の妹・千怜は５月に初勝利を飾っており、米ツアーでも姉妹で優勝することができるか。

その岩井千は、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）と同じ通算１１アンダーの７位。勝みなみ（明治安田）は通算６アンダーで３５位、渋野日向子（サントリー）は通算５アンダーで４４位となった。