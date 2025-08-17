≒JOYがプロデューサー指原莉乃が過去に書いた楽曲をカバー！新曲「いま、月は満ちる」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「いま、月は満ちる」は、江角怜音がセンターを務め、大切な人へのピュアな想いを綴ったラブソング

≒JOYが、プロデューサー指原莉乃が過去に書いた楽曲をカバーした新曲「いま、月は満ちる」MVを公開した。

「いま、月は満ちる」は、江角怜音がセンターを務め、大切な人へのピュアな想いを綴ったラブソングに仕上がっており、8月17日から大阪・フェニーチェ堺 大ホールにてスタートする、≒JOY 全国ツアー2025『Our moon is getting full』のテーマ楽曲。

MVは夜の学校の屋上で派手な照明の中撮影されたダンスリップと、メンバーが校内ではしゃぐイメージシーンで構成されており、キラキラした電飾をバックに、光る月のオブジェを持ちながら歌うメンバーのキュートなLIPシーンにも注目したい。

また新曲「いま、月は満ちる」は、8月17日から配信リリース。プレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンの開催も併せて発表されている。詳細はオフィシャルサイトにて確認してほしい。

＝LOVE、≠ME、≒JOY３グループ合同、総勢34名による特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』の放送も発表されており、夏を全力で駆け抜ける、≒JOYの今後の活動にも注目していきたい。

リリース情報

2025.08.17 ON SALE

DIGTAL SINGLE「いま、月は満ちる」

ライブ情報

≒JOY 全国ツアー2025『Our moon is getting full』

08/17（日）大阪・フェニーチェ堺 大ホール

09/23（火・祝）東京・立川ステージガーデン

10/05（日）福岡・福岡国際会議場 メインホール

10/14（火）宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

10/20（月）広島・JMS アステールプラザ 大ホール

10/22（水）京都・ロームシアター京都 メインホール

11/09（日）愛知・名古屋文理大学文化フォーラム

番組情報

日本テレビ『イコノイジョイがやってやんよ！』

08/25（月）25:10～26:10

※TVer、日テレ無料（TADA）にて地上波番組放送後より1週間見逃し配信。

出演：＝LOVE、≠ME、≒JOY

MC：指原莉乃、山添寛（相席スタート）

≒JOY OFFICIAL SITE

https://nearly-equal-joy.jp/