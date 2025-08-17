ケイティ・ペリー＆トルドー前カナダ首相のロマンス爆誕…元夫・Oブルーム参戦でSNSは大盛り上がり

ケイティのライブにもトルドー氏の姿が

米歌姫ケイティ・ペリー（40）と前カナダ首相・ジャスティン・トルドー氏（53）の異色カップル誕生かと注目されている。

俳優のオーランド・ブルームと今年６月に、９年間の“事実婚”にピリオドを打ったばかりのペリーが７月28日（現地時間）、カナダ・モントリオールの高級フランス料理店『ル・ヴィオロン』で一緒に食事をしているところを目撃されロマンスの噂を呼んでいる。２人はディナーテーブルに寄り添い、カクテルを飲みながら、一緒に牡蠣料理などいくつかの料理を味わいながら、熱心に会話を交わしていたと複数の米メディアが報じた。

さらに、トルドー氏は翌29日、モントリオールのベル・センターで行われたペリーのライブを最前列で見守った。トルドー氏を発見した観客が、TikTokに動画を投稿して拡散。

動画には、トルドー氏が16歳の娘エラ・グレースさんと並んでダンスを披露している様子や、ペリーが’13年の大ヒット曲『Dark Horse』を歌うのに合わせて歌詞を口パクで歌っている動画もあり、ロマンス説に拍車をかけた。

米誌『People』によれば、２人は

「すぐに意気投合した。多くの共通点がある」

との関係者の証言を報じ、

「２人とも理想主義者で、世界の困難は増しているとはいえ、まだ改善できると考えています」

と付け加えたという。

そうしたなか、米歌姫とカナダ前首相のロマンス説に意外な反応を見せたのが、ペリーの元恋人で２人の間に娘がいるオーランド・ブルームだった。

事の発端は８月１日、ブルームと元ドイツ首相アンゲラ・メルケル氏が食事をしているフェイク写真がSNSに投稿されたことだった。

〈メルケルはオーランドを一晩中笑わせ続け、彼は彼女から目を離せなかった！〉

などのコメントも付けられたが、これは写真と同様にフェイクで、ペリーとトルドー氏の食事デートをネタにしたパロディだと思われる。

ブルームはなんと、この投稿のコメント欄に手を叩く“拍手”の絵文字をいくつも投稿したのだ。

“反トランプ”思想が２人を結びつける可能性

ブルームの真意は不明だが、ペリーとトルドー氏の食事デートを題材にしたフェイクのパロディに拍手したのは、単にパロディが面白かっただけではなく、メルケル元首相とブルームのロマンスがフェイクのように、元恋人ペリーとトルドー氏のロマンス説もフェイクかもと疑問視した可能性も否定できない。

そうしたなか、米サイト『RadarOnline』は、トルドー氏の友人たちは、２人の間に

「ラブストーリーは生まれていない」

と主張していると報じた。前首相に近い関係者は、

「彼はペリーをクールで、面白くて、楽しい人だと思っている。だが、それだけだ。彼に恋愛感情はない」

と同サイトに述べたのだという。ペリーがライフタイムズ・ツアーでカナダを訪問した際に、友好的に歓迎する行動を示しただけだという。

はたして真相はどうなのか――。

２人が今後、交際に発展する可能性は大いにあるとみる。

その理由の一つは２人とも独身だということ。

トルドー氏は’23年８月に18年間の結婚生活にピリオド打ってカナダの元ニュースキャスター・ソフィー・グレゴワールさんとの別居を発表して破局した。２人の間には３人の子どもがいる。一方のペリーはブルームと破局している。

そしてもう一つは、反トランプで共通していることではなかろうか。トルドー氏はカナダの首相だった今年３月、トランプ米大統領がカナダに対して広範な関税を課したことや、カナダを米国の51番目の州にしたいと発言したことに、

「われわれは決して51番目の州にならない」

と反発して波紋を広げた。

一方のペリーは昨年の米大統領選でトランプ氏と争った民主党のカマラ・ハリス副大統領の支持を表明して支援している。“反トランプ”思想が２人を結びつける可能性は十分にあるだろう。

米歌姫と前カナダ首相の“国際ロマンス”の行方が大いに注目されるところだ――。