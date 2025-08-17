頓知気さきなのフォトスタイルブック『また明日！』（9月25日（木）発売）のネット書店特典ポストカード4種の写真が決定した。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング特典ポストカード

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』タワーレコード特典ポストカード

本作は、姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleでの音楽活動やファッション誌「bis」のレギュラーモデルとして活躍する頓知気さきなの魅力を凝縮したフォトスタイルブック。

83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、1泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮ってほしかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。

また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっている。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマにつづったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっている。

発売に先立ち、ネット書店4社の特典ポストカードの写真が決定。ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、楽天ブックス（通常版のみ）、HMV＆BOOKS、タワーレコードの4書店。全て頓知気直筆のメッセージとサイン入り（プリント）になる。

頓知気さきな コメント

実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん“ありのまま”の私を撮っていただけたと思います。写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ4枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！

＜プロフィール＞

とんちき・さきな

25歳。2000年3月6日生まれ。大阪府出身。T160。B型

2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2019年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から「bis」レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。

書誌概要

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

bis編集部編

光文社刊

発売日：2025年9月25日（木）

定価：2,970円（税込み）

判型：B5判ソフト

内容：120ページ

＜封入特典＞

メッセージ＆サイン入りポストカード1枚（全4種）

ISBN／978-4-334-107635

通常版のほかに、セブンネットショッピング限定カバー版、楽天ブックス限定カバー版も発売

