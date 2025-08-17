ワクワク止まらーーーんッッ♡【食玩】何が出るかな？「サンリオグッズ」が可愛い

お菓子や飲料に添えられてきた【食玩】の中でも、日本発の「チョコエッグ」はブームの火付け役として進化中。今SNSでも話題となっているのは、再販された「チョコエッグ サンリオキャラクターズ」。その魅力を徹底解説します。

お楽しみがギュギュっと詰まった「チョコエッグ」。

外箱を開けると、まるでアニメに出てくる恐竜のたまごのような可愛い包装がお目見え！ 中には、たまごの形をした薄いチョコレート。そして、たまごの中には組み立て式のおもちゃが入っています。

爆誕！ 中から出てきたのは？

チョコレートを割ると出てきたのは、可愛いタキシードサムとポムポムプリン。組み立ては必要ですが簡単なので初心者も安心！ @ftn_picsレポーターHaruさんは、「並べて飾ると可愛さ倍増」とコメントしています。キャラクターは、公開されている15種とシークレット1種があり、何が出てくるか分からないドキドキ感がたまりません！

あまりの可愛さにコンプリート欲が掻き立てられそう。全国のコンビニやスーパーで購入できますが、品薄や売切れの可能性もあるので見つけたら早めのゲットが吉かも！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N