Ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËNG¤Ê¡Ø»ô¤¤¼ç¤ÎÂÖÅÙ¡¦Ë½¸À¡Ù3Áª¡¡µ¯¤³¤êÆÀ¤ëºÇ°¤Î·ëËö¤â²òÀâ
1.ÂçÀ¼¤Ç¼¸¤ë
¥«ー¥Æ¥ó¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¶ñ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊª¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤È¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¼¸¤ë¤Î¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÂçÀ¼¤ä°°Õ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ç¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
È¿¼ÍÅª¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í´Ö¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖÂçÀ¼¡×¤Ï¡Ö·Ù²ü¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¿¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ù¤¤¡×¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢Ç¤ÎÂ¸ºß¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿§¤äÉ½¾ð¤«¤é¡¢Í¾·×¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢Äã¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ç¡Ö¥À¥á¡×¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Ë¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¤¥¿¥º¥éÄ¾¸å¤Ë¼¸¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2.ÂÎÈ³¤ò¤¹¤ë
Ç¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ú¤·¤Ã¤ÈÃ¡¤¤¤¿¤ê·Ú¤¯¾®ÆÍ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¡¤¯¥Õ¥ê¤Ç¶¼¤¹¤Î¤âNG¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿Ç¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÆ¨¤²¤Æ±£¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ë¶Ã¤¡¢¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤Ç¤â¹¶·â¤µ¤ì¤¿Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤¿¤ê´Å¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤È¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë»ÅÊÖ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¿·â¤·¤Æ¤¯¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£í¿¤Î¤¿¤á¤ËË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
3.Ìµ»ë¤¹¤ë
Ç¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë½¸À¤äË½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¸ºß¤ä¼çÄ¥¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¥À¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢´Å¤¨¤¿¤¯¤Æ¶á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÌµ»ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¼íÎÄ¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤¤Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È°ì¸ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Î¸ÀÆ°¤¬Ç¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤éË½¸À¤äË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤äÆ±µïÇ¤Ë¹¶·â¤¹¤ë °Û¾ï¤Ë¶±¤¨¤Æ²ÈÂ²¤òÈò¤±¤ë ²á¾ê¤Ë¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤ë ¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä¿©Íß²áÂ¿ ²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Ê¤É¾Ã²½´ï¾É¾õ ±¿Æ°ÎÌ¤ÎÄã²¼ ÇÓÝõ¤Î¼ºÇÔ¤ÎÁý²Ã ¶«¤Ö¤è¤¦¤ËÌÄ¤¯
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÇ¤Î·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤äÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆµÞ¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï°Õ³°¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¤äÉ½¾ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ç¿Í´Ö¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉÂµ¤¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤ÈÊë¤é¤¹¾å¤Ç¡¢Ç¤Î½¬À¤äÀ¸ÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÇ¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ç¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¤òÍý²ò¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦¸ÀÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)