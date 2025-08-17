當真あみ主演、切なくも美しい初恋物語『ストロベリームーン』 原作者＆脚本家が絶賛のコメント寄せる
余命半年と宣告された少女の初恋を描く映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』が、10月17日に劇場公開される。主演は、「カルピスウォーター」14代目CMキャラクターを務め、ドラマ『ちはやふる ―めぐり―』で主演を飾り、映画『雪風 YUKIKAZE』にも出演するなど注目を集める若手俳優・當真あみ。
本作は、芥川なおによる純愛小説を原作に、『余命10年』『いま、会いにゆきます』などを手掛けた脚本家・岡田惠和と、「美しい彼」シリーズの酒井麻衣監督が初めてタッグを組み実写化した。
主人公は、病弱で家の中でしか過ごせなかった少女・桜井萌（當真）。15歳の冬、医師から余命半年を宣告された萌は、悲しみに暮れる家族をよそに高校へ通うことを決意する。そこで出会った同級生・佐藤日向（齋藤潤）に突然告白し、恋人同士となった二人は、少しずつ心の距離を縮めていく。
やがて、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という伝説の満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶えるが、その日を境に萌は姿を消してしまう。なぜ彼女は突然いなくなったのか。そして13年後、日向が知ることになる萌の真実とは――。
萌のたった一人の親友・高遠麗（池端杏慈）、日向の友人フーヤン（黒崎煌代）とカワケン（吉澤要人）、そして萌の父・康介（ユースケ・サンタマリア）と母・美代子（田中麗奈）らが、萌と日向の恋を後押しし、愛情深く支えていく。なお、13年後の日向役は杉野遥亮、麗役は中条あやみが演じる。
完成した映画を鑑賞した原作者・芥川と脚本家・岡田からは、感動のコメントが寄せられている。
■原作：芥川なおのコメント
鑑賞後余韻で立てなかったほど、心を揺さぶられました。良い本というのは何回でも読みたくなると言われますが、良い映画も同じように何度でも観たくなるんだなと。この作品もまさにその1本だと確信しています。
脚本の岡田さんと監督の酒井さんと俳優のみなさんが創り上げる三角形がこんなふうにも大きな正三角形を形成すると、これだけ素晴らしい映画になるんだと知り、本当に感謝しかありません。
■脚本：岡田惠和のコメント
小説で描かれているのは、圧倒的なピュアネス。そこは僕も真剣に向き合わないといけないと感じました。読者の方々に喜んでもらうために、この良さをどう生かすべきか。
この作品は恋愛を超えた人間ドラマでもあるので、そこは映画でも原作でも同じだと僕も思っています。つらくて悲しい涙ではなく、気持ちのいい涙が流れるはずなので、ヒロインたちと同世代の子どもたちから親の世代まで楽しんでいただきたいです。
