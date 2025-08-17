元グラビアアイドルで、タレントの森咲智美（33）が15日、自身のインスタグラムで第2子を出産していたことを公表した。夫はプロ野球・西武ライオンズの平沼翔太外野手（28）。



【写真】生まれてきた赤ちゃんと一緒に家族写真 幸せそう！

森咲は「このたび、私たち家族に第二子となる女の子が誕生しました♡」と発表。投稿には家族4人での家族写真も添えられた。この時期の報告になった理由については「出産して落ち着いてきたのでこのタイミングでの報告となってしまったんですがお仕事も少しずつ再始動します！！」と説明した。



また「今までやらせて頂いたお仕事も更に頑張ります！」と仕事への復帰にも意欲を示した森咲。「まだまだ未熟な“2年生ママ”ですが ママタレントとしても、これから頑張れたらいいな…」と記し、「これからさらに賑やかになった我が家を、そして“森咲智美”を、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と締めた。



森咲は2010年から活動していた元グラビアアイドル。抜群のプロポーションとキワキワの衣装で人気を博したが、2023年に惜しまれつつもグラビア活動を「完全引退」することを宣言している。2024年1月に平沼との結婚と、第1子妊娠を同時に発表。現在はタレントとして活動している。



平沼は福井県生まれの野球選手。2015年の選抜高等学校野球大会（センバツ甲子園）では「背番号1」のエースとして投打で大活躍し、地元・敦賀気比高校を福井県勢初の甲子園優勝に導いた。同年に北海道日本ハムファイターズから4位で指名されてプロ入り。2021年からは埼玉西武ライオンズで活躍している。



（よろず～ニュース編集部）