ツートライブの周平魂、『サザエさん』愛を熱弁「波平がカツラかぶる神回がある」
お笑いコンビ・ツートライブの周平魂（41）が、15日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【動画】芸人魂に千鳥爆笑 思い出の地で「相席旅」を繰り広げるツートライブ
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』で優勝してから、忙しくて家に帰れないというツートライブの周平魂。そのために、子供の頃から毎週欠かさず見ている「サザエさん」を見れないことがストレスだという。
MCの千鳥・大悟から「サザエさん」の何が良いのか聞かれると「角度変えてきたりする」「ずっと見てたら神回がある」「波平が“ダンディー”って言われてカツラをかぶってくる神回がある」とサザエさんについて熱く語り、スタジオは大いに盛り上がった。
