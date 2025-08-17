µð¿ÍOB²ñÄ¹¥×¥ó¥×¥ó¡ÖÌµÄñ¹³¤ÊÇÔÀï¤Ë³å¤À¡ª¡×¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÖÄÉÅé»î¹ç¡×¤Ç2°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡Ä°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¤â¤´Î©Ê¢
¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡¸µDeNA´ÆÆÄ¤Ç¡¢µð¿Í¤ÎOB²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÈªÀ¶»á¤¬8·î17Æü¡¢¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢TBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå6»î¹ç¤òVTR¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµð¿Í¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢0-3¤Î2°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆóÎÝ¤¹¤é°ìÅÙ¤âÆ§¤á¤Ê¤¤´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤ÇÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡ª¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤ÇÃæÈª»á¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÄÉÅé»î¹ç¡£¾¡¤Á¤¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿OB²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌµÄñ¹³¤ÊÇÔÀï¤Ë³å¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡¤´Î©Ê¢¤ÎÃæÈª»á¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ò¤Û¤Ü´°àú¤ËÉõ¤¸¤¿ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅ¨¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµð¿Í¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Éüµ¢¡£¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ï12¥²¡¼¥àº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤®¤ê¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¶õÃæÊ¬²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡Äü¤á¤Þ¤·¤¿¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤À¤È¡¢Àï¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡×¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²òÀâ¡£ÃæÈª»á¤â¡Ö²¬ËÜ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¤À¤±µÙ¤ó¤À¤À¤«¤é¡¢²¬ËÜÍê¤à¤¾¡ª¤È¡£ÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï