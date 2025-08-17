はしメロ、THE FRANK VOXらランクイン！歌詞注目度ランキング1位に平野莉玖の「歩め」が輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、8月14日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、平野莉玖の「歩め」が輝いた。2025年8月27日にリリースされる新曲だ。夢を追う全ての人に向けた、決意と覚悟を刻んだヒップホップアンセム。ピアノのループで構成されたシンプルかつエモーショナルなトラックに、彼ならではの力強くも繊細なラップが響き渡る1曲。歌詞には＜俺の夢は兄弟で武道館に立つこと だがその前に自分のスローガンに勝つこと＞と、自身のリアルな夢も込められている。

2位には、THE FRANK VOXの「ロスタイム」がランクイン。2025年8月20日にリリースされる新曲だ。多数のヒット曲も手掛けるsoundbreakers大野をアレンジャーとして迎え、これまでの彼ららしさを残しつつ、熱さの中にもどこか爽やかさを感じられる仕上がりに。「もう無理かもしれない」と誰もが経験する逆境こそが本当のスタートであり、試合終了の笛が鳴るその瞬間まで、自分を信じて臨んでほしいというメッセージが込められている。スポーツをテーマにしながらも、現代社会を生きる人たちへの応援歌となっている。

4位には、ILLITの「Topping」が初登場。2025年9月3日にリリースされる日本1stシングルの収録曲であり、ラコステジャパンのスニーカー新コレクションのCMソングだ。シンガーソングライターの“乃紫”が作詞・作曲を手がけた。初デートの日の少女の多様な感情と、恋愛中に感じる特別感を描いたポップソング。恋に落ちた最高の特別感が＜Top Top Topping＞という遊び心あふれる歌詞で表現されている。

6位には、はしメロの「ときはなて！」がランクイン。2025年8月27日にリリースされるEPのタイトル曲であり、TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールオープニングテーマだ。はしメロは同曲について、「魔法は不思議な力、テクノロジーは手順を守れば誰でも使える。でも愛はそうはいかない。そこには予測不可能性があって、だからこそ魔法と同じ空気をまとっている気がします。ウィッチウォッチを見ている時間が、みなさんの感情を自由にときはなてる瞬間になりますように！」とコメントしている。

9位には、ME:Iの「THIS IS ME:I」が初登場。2025年9月3日にリリースされる1stアルバム『WHO I AM』収録曲。さまざまなジャンルのサウンドを取り入れたハイブリッドトラックで、＜This is ME,This is I＞と唱える歌詞が特徴的。MVは、メンバーが飼い猫と野良猫の「一人二役」ならぬ「一人二猫」で、お互いの世界を覗き見るシーンからストーリーが始まる。猫になりきって演技するメンバーの猫っぽい表情や仕草が注目ポイントだ。

【2025年8月14日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 歩め／平野莉玖2位 ロスタイム／THE FRANK VOX3位 ただただ、怠惰／NANIMONO4位 Topping／ILLIT5位 Love Like This／藤井風6位 ときはなて！／はしメロ7位 Hachiko／藤井風8位 秋萌え／川野夏美9位 THIS IS ME:I／ME:I10位 Wonder! ／絢香