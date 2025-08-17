YouTubeに投稿されたのは、お散歩に連れて行きたいパパさんVS絶対に行きたくないワンコの攻防戦。パパさんが「散歩行こう」と声をかけた途端に、ワンコは隠れてしまって…？

投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「全てが可愛い」「全力拒否がおもしろすぎw」「うちの子と同じｗ」といった声が寄せられています。

【動画：『散歩に行こう』と犬を誘ったら、家具の下へ入ってしまい…小さい子どものような『全力拒否』】

パパさんがお散歩に誘ったら…

チワワの「うに」ちゃんは、お散歩嫌いの女の子。この日も、パパさんが「散歩行くよ」と誘うと、うにちゃんは「やだ！行きたくない！」と家具の下に隠れてしまったそうです。

パパさんが手を伸ばして「行くよ」と撫でてみても、うにちゃんは「行かないってば。触んなっ」と言わんばかりのお目目で見てくるだけだったとか。

ワンコが隠れて全力拒否！

しばらくするとうにちゃんは家具の下から出てきてくれたのですが、パパさんが「行く？おいで」と声をかけると、またすぐに隠れてしまったそうです。これにはパパさんも「行かんのかい！」とガッカリ。

その後も、うにちゃんは姿を見せたり隠れたりを繰り返し、パパさんが「5分だけ行こうか」「友達いっぱいできるよ」などと声をかけても、体を押して強引に家具の下から出てこさせようとしても、一向にやる気を出してくれなかったといいます。

たとえあまりお散歩が好きではなくても、「大好きな飼い主さんが一緒なら…」と頑張ってくれるワンちゃんも多いですが、うにちゃんは全力で拒否。「嫌われてるのかな？」と、ちょっぴり悲しくなってしまうパパさんなのでした。

ようやくお散歩に出発

15分後、ようやくパパさんがうにちゃんの捕獲に成功し、2人の攻防戦に決着がつきました。

しかし準備を整えて出発しようとすると、うにちゃんは廊下で立ち止まって拒否。そして外に出てからも全く歩こうとせず、結局パパさんが抱っこして歩くことに。これではお散歩になっていません！

そんなうにちゃんも帰り道に差し掛かった途端に、軽快な足取りで歩き出したそう。パパさんが「もうちょっと散歩しよっか」とお家とは反対方向を向かせても、すぐにくるっと方向転換し、「早く帰ろう～」とお家に向かってスタスタ…。

行きと帰りで別犬のように態度が変わるうにちゃんに、思わず笑ってしまいますね。今後もパパさんは、うにちゃんをお散歩に連れ出すのに苦労しそうな予感…！

この投稿には「全身で散歩拒否するうにちゃんがめっちゃ可愛いです」「散歩するのも一苦労ですねｗ」「笑顔をありがとう。お散歩頑張ったね」といったコメントや、「我が家の子も全く同じで笑っちゃいました」「うちの子も行きは抱っこで帰りは必死に帰ります」という共感の声が寄せられています。

うにちゃんの微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」をチェックしてくださいね。猫の「ころも」くんも登場し、2匹の可愛い姿に癒しをもらえますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。