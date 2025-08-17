TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」に投稿された1本の投稿が話題となっています。赤ちゃんと犬の様子を盗み見してみたら…！？その微笑ましくも驚きの光景は「最高な友達」「天使と天使のお戯れ」「俺も混ざっていい？」と103万2000回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：『寝かしつけたはずの赤ちゃん』をモニターで確認したら、犬と一緒に…信じられないほど尊い『まさかの光景』】

赤ちゃんを寝かしつけたあとに

TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」の投稿主さんの家には、チワワの「ベア」ちゃんと0歳の赤ちゃんがいます。ある日、投稿主さんが赤ちゃんの寝かしつけを終えたときのこと…。投稿主さんはリビングへと一旦戻り、寝室には赤ちゃんとベアちゃんの2人だけになりました。

赤ちゃんがちゃんと寝てくれているか気になった投稿主さんは、寝室に備えられたカメラをモニターでチェックしてみることにしたといいます。するとそこには、さっき寝かせたはずの赤ちゃんがハイハイしていたとか。なんと赤ちゃんは、ベアちゃんと向き合って遊んでいたのでした。

微笑ましい光景にホッコリ♡

ヒートアップしてきたのか、扉の前で投稿主さんが戻るのを待ってみたり、ベアちゃんが高速回転する姿を見せびらかしたりと、思い切り遊び倒している様子の2人。高速回転を披露しているときは、赤ちゃんは興味津々でベアちゃんを見つめていたそうです。

また、お互いに可愛いパンチで対決している姿も見られたとか。その光景はあまりに平和で、見ているだけで心が浄化されそう…！！寝かしつけの意味はなくなってしまいましたが、2人の仲睦まじい姿に投稿主さんも癒されたことでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「イッヌ絶対赤さんと遊んであげてる自覚あるやろw」「チワワ変なスイッチ入って暴れだすのまじで好き」「2人だけの時間を過ごしてると思うと尊すぎる」などさまざまなコメントが寄せられました。

赤ちゃんと犬の最高な友情

実は、ベアちゃんと赤ちゃんは普段からとっても仲良しなのだそう。別の日の投稿には、パパが帰宅したときの2人の反応について紹介されています。

リビングにパパが入ってくると、2人は揃ってパパの元へ！「抱っこ～」と競り合うようにパパの足元に集結したといいます。なにをやるにも一緒な2人は、すでに最高の親友になっているのでしょうね。

TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「maaaaaaa4.14」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。